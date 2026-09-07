Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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07.09.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Montagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Im SIX SX-Handel gewannen die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 12:28 Uhr wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'063 Punkten tendiert. Bei 5,66 CHF erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 62'592 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 324,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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