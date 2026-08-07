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07.08.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 6,84 CHF.

Centiel
7.08 CHF 3.30%
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Bei der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 6,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 6,88 CHF. In der Spitze büsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,88 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'758 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. 30,41 Prozent Plus fehlen der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 414,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,133 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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