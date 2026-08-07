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07.08.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 7,00 CHF.

Centiel
7.08 CHF 3.30%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 7,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,20 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 6,88 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 334'524 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF. Im Vorjahr erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,133 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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