Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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07.08.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 6,60 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 6,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,52 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,88 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92'332 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2025 (1,33 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 79,85 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,133 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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