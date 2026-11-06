Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf 5,78 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,44 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 210'754 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2025 auf bis zu 1,33 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 76,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,102 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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