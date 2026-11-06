Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Freitagmittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 5,68 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'613 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,78 CHF erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,44 CHF. Zuletzt wechselten 159'804 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 57,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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