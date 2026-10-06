Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 5,86 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf 5,94 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,86 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,94 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'730 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,131 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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