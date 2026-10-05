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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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05.10.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag mit Kursplus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,94 CHF.

Centiel
5.94 CHF -0.05%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,94 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'452 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,94 CHF zu. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'669 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 33,41 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2025 auf bis zu 1,33 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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