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04.09.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,32 CHF ab.

Centiel
5.53 CHF 4.30%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Im Tief verlor die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,28 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,34 CHF. Zuletzt wechselten 9'062 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 67,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 300,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,136 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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