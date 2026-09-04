Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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04.09.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 5,60 CHF.
Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 4,9 Prozent auf 5,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,66 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,34 CHF. Bisher wurden heute 172'292 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 8,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 59,29 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,136 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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