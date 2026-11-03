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03.11.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 5,54 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 5,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'815 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 5,54 CHF. Mit einem Wert von 5,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 7'238 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 75,96 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,102 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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