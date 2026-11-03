Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 5,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'815 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 5,54 CHF. Mit einem Wert von 5,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 7'238 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 75,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,102 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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