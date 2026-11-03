Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag auf rotes Terrain

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 5,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Im Tief verlor die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,54 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,64 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 27'024 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 08.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,13 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,102 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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