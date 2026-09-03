Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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03.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagvormittag kaum verändert
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 5,30 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,30 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. In der Spitze legte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,32 CHF zu. Bei 5,24 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 5,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'709 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 68,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 74,91 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,136 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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