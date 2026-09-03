Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Mittag seitwärts

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 5,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'193 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,38 CHF. Das Tagestief markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,24 CHF. Bei 5,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40'957 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,30 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,33 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 74,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,136 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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