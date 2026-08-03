Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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03.08.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 6,00 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 6,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'223 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,98 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,28 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 78'440 Stück.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 351,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,033 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,130 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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