Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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02.10.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,96 CHF zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,96 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 6,02 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'919 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 49,66 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 77,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,131 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Centiel am 02.10.2026
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