Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochvormittag Verlust reich

Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten realisiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,30 CHF nach. Bei 5,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'517 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 68,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Mit Abgaben von 74,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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