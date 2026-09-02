Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’309 -0.2%  SPI 20’124 -0.1%  Dow 52’764 0.0%  DAX 25’843 -0.5%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 6’357 -0.2%  Gold 4’340 0.2%  Bitcoin 62’501 -0.7%  Dollar 0.8145 0.4%  Öl 94.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
Suche...

Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochvormittag Verlust reich

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochvormittag Verlust reich

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 5,30 CHF.

Centiel
5.36 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten realisiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,30 CHF nach. Bei 5,38 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'517 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 68,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Mit Abgaben von 74,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig

Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus

Centiel-Aktie zweistellig im Plus: Ersten US-Auftrag erhalten

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten