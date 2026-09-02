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02.09.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag im Minus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 5,32 CHF ab.

Centiel
5.36 CHF -0.57%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,32 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'153 Punkten liegt. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,26 CHF nach. Bei 5,38 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 159'167 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 67,67 Prozent wieder erreichen. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 75,00 Prozent Luft nach unten.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,136 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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