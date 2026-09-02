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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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02.09.2026 12:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) fällt am Mittwochmittag

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) fällt am Mittwochmittag

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 5,34 CHF.

Centiel
5.36 CHF -0.57%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 5,34 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,26 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,38 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117'319 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 40,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 75,09 Prozent sinken.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,136 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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