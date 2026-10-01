Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 5,94 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 6,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139'869 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,17 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,33 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 CHF.

Voraussichtlich am 24.03.2027 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,131 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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