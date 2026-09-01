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01.09.2026 12:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagmittag mit Verlusten

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 5,58 CHF ab.

Centiel
5.29 CHF -7.26%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 5,58 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging bis auf 5,52 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 132'510 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 59,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,16 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,136 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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