Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.06.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,40 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 5,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'056 Punkten liegt. Bei 5,44 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'914 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,48 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Am 03.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,37 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,030 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,120 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Fulminanter Börsenstart: Centiel-Aktie mit zweistelligem Anstieg am ersten Handelstag
HT5-Aktie zieht an: Kaptialerhöhung im Vorfeld der Fusion mit Centiel abgeschlossen
HT5-Aktie fester: HT5- und Centiel-Aktionäre stimmen der Fusion zu
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
09:29
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Hausse bei Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.