Centiel-Aktie: Erster US-Auftrag erhalten

Der Auftrag hat einen Wert von 8,7 Millionen US-Dollar und umfasst die Lieferung eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems für ein Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten.

Die Lieferung ist noch im laufenden Geschäftsjahr geplant und soll zum US-Umsatz beitragen, wie das Tessiner Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Centiel hatte die strategische Vertriebspartnerschaft mit Neo Critical Power, einem Unternehmen mit Sitz in Wyoming, im Juni 2026 bekanntgegeben.

awp-robot/to

Cadro (awp)