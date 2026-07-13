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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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Rahmenvertrag 13.07.2026 07:49:06

Centiel-Aktie: Erster US-Auftrag erhalten

Centiel-Aktie: Erster US-Auftrag erhalten

Centiel hat unter dem im Juni 2026 abgeschlossenen Rahmenvertrag mit Neo Critical Power den ersten Auftrag im US-Markt erhalten.

Centiel
5.26 CHF -9.00%
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Der Auftrag hat einen Wert von 8,7 Millionen US-Dollar und umfasst die Lieferung eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems für ein Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten.

Die Lieferung ist noch im laufenden Geschäftsjahr geplant und soll zum US-Umsatz beitragen, wie das Tessiner Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Centiel hatte die strategische Vertriebspartnerschaft mit Neo Critical Power, einem Unternehmen mit Sitz in Wyoming, im Juni 2026 bekanntgegeben.

awp-robot/to

Cadro (awp)

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Bildquelle: Jorma Bork / pixelio.de
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