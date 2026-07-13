Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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13.07.2026 07:49:06
Centiel-Aktie: Erster US-Auftrag erhalten
Centiel hat unter dem im Juni 2026 abgeschlossenen Rahmenvertrag mit Neo Critical Power den ersten Auftrag im US-Markt erhalten.
Die Lieferung ist noch im laufenden Geschäftsjahr geplant und soll zum US-Umsatz beitragen, wie das Tessiner Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Centiel hatte die strategische Vertriebspartnerschaft mit Neo Critical Power, einem Unternehmen mit Sitz in Wyoming, im Juni 2026 bekanntgegeben.
awp-robot/to
Cadro (awp)
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