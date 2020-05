Centeno: Eurogruppe dürfte ESM-Backstop zustimmen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Eurogruppe, Mario Centeno, rechnet damit, dass die Finanzminister des Euroraums am Freitag das ESM-Kreditprogramm zur Bekämpfung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie verabschieden werden. "Die Eurogruppe ist bereit, sich auf alle Merkmale und Details... unseres ESM-basierten Backstops für Staaten zu einigen", sagte Centeno in einem auf Twitter übertragenen Videoclip. Er fügte hinzu: "Alle Länder des Euroraums werden in der Lage sein, Kredite in einer Höhe von bis zu 2 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung zu sehr günstigen Konditionen und langen Laufzeiten zu erhalten." Diese Kredite dienten der Deckung der gestiegenen direkten und indirekten Gesundheitskosten.

Centeno rechnet damit, dass der ESM-Backstop Mitte Mai bereit stehen wird. Die nächste Aufgabe der Eurogruppe sieht Centeno in der Errichtung eines Erholungsfonds von "bedeutender Grösse". Die Beratungen der Eurogruppe zum ESM, in denen es auch um die Konditionen gehen dürfte, zu denen Staaten ESM-Kredite erhalten, sollen planmässig um 15.00 Uhr beginnen.

