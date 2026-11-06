Centennial Resource Developement A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Centennial Resource Developement A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.49 USD. Im letzten Jahr hatte Centennial Resource Developement A einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.96 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch