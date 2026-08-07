Centennial Resource Developement A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Centennial Resource Developement A liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Centennial Resource Developement A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Centennial Resource Developement A 0.280 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch