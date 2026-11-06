Cenovus Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cenovus Energy lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.84 CAD gegenüber 0.720 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cenovus Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.98 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 13.20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch