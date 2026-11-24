Cenntro äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8.400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2.7 Millionen USD, gegenüber 4.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41.79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch