Cencosud stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cencosud stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8.00 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cencosud -5.400 CLP je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cencosud 4’248.15 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4’141.47 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch