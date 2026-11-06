Cencora öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cencora hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 88.35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83.73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17.95 USD. Im letzten Jahr hatte Cencora einen Gewinn von 7.96 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Cencora im vergangenen Geschäftsjahr 337.40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cencora 321.33 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch