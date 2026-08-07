Cencora: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cencora hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.94 USD gegenüber 3.52 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 84.75 Milliarden USD gegenüber 80.66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch