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27.10.2026 06:37:00
Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.46 MXN, nach 0.370 MXN im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 79.27 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A 79.10 Milliarden MXN umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.460 MXN sowie einem Umsatz von 81.39 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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