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27.10.2026 06:37:00
Cemex SAB de CV (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cemex SAB de CV (B) hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.46 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 MXN je Aktie in den Büchern standen.
Cemex SAB de CV (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.27 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79.10 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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