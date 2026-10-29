Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 40.38 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26.57 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR 6’884.81 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5’640.13 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch