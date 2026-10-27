Cemex SAB de CV (A) präsentierte Quartalsergebnisse

Cemex SAB de CV (A) hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.46 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cemex SAB de CV (A) 0.330 MXN je Aktie verdient.

Cemex SAB de CV (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.27 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79.10 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch