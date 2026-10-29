Cemex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cemex hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.54 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch