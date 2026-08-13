Cemepe Investimentos präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cemepe Investimentos äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cemepe Investimentos -0.060 BRL je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch