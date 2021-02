Cementos Pacasmayo SAA Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dominique Böhler, Head of Public Distribution Switzerland der Société Générale erklärt heute im BX Swiss Struki ABC den Grundbegriff «Basiswert». Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss erläutert er den Anlegern, was genau ein Basiswert bei Strukturierten Produkten ist und welche Werte dafür zur Auswahl stehen. Weiter gibt Dominique Böhler einen Einblick in die Besonderheiten und welche Vorteile den Anlegern durch den Handel mit Strukturierten Produkten entstehen.

BX Swiss Struki ABC: Was ist ein Basiswert? | BX Swiss TV