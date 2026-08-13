Cementos Argos SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cementos Argos SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 54.04 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cementos Argos SA 118.23 COP je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’314.79 Milliarden COP umgesetzt, gegenüber 1’283.39 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch