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14.09.2026 06:37:00
Cembre SPA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cembre SPA hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.640 EUR je Aktie generiert.
Cembre SPA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72.8 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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