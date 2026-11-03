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03.11.2026 07:00:13

Cembra schliesst Übernahme des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander wie geplant ab

Cembra Money Bank
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Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Cembra schliesst Übernahme des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander wie geplant ab

03.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 3. November 2026 – Cembra hat die Übernahme des Grossteils des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander erfolgreich abgeschlossen. Damit wird das Finanzierungsportfolio um rund CHF 800 Millionen erhöht. Wie geplant wurden davon CHF 670 Millionen per 2. November 2026 konsolidiert, der restliche Teil folgt im Jahr 2027.   

Am 23. Juli 2026 gab Cembra bekannt, eine Vereinbarung zum Erwerb des wesentlichen Teils des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander Consumer Finance unterzeichnet zu haben. Die Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Cembra dar und ermöglicht die weitere Skalierung der neuen Leasingplattform.

Neben dem Finanzierungsportfolio übernimmt Cembra Partnerschaftsvereinbarungen mit mehreren internationalen Automobil- und Motorradherstellern und stärkt damit ihre führende Position im Schweizer Markt für Fahrzeugfinanzierungen.

Cembra hat zudem mit Santander eine exklusive Partnerschaft für pan-europäische Leasing- und Finanzierungsprogramme in der Schweiz vereinbart. Die Vereinbarung schafft einen langfristigen Rahmen für die Zusammenarbeit und eröffnet attraktive Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum.

Die Übernahme ist nun abgeschlossen. Damit wird das Finanzierungsportfolio um rund CHF 800 Millionen erhöht. Wie geplant, wurden davon CHF 670 Millionen per 2. November 2026 konsolidiert, der restliche Teil folgt im Jahr 2027. Es wird erwartet, dass die Transaktion den Gewinn pro Aktie ab 2027 steigert und ab 2028 die Eigenkapitalrendite der Gruppe um rund 25 Basispunkte erhöht.

Die Kombination aus zusätzlicher Skalierung, Übernahme und Ausbau bestehender Herstellerbeziehungen und der strategischen Partnerschaft mit Santander stärkt die Position von Cembra als eine führende Anbieterin von Fahrzeugfinanzierungen in der Schweiz weiter, insbesondere im Neuwagensegment.

Kontakt  
Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications
+41 79 476 61 43, media@cembra.ch
   
Investor Relations: Cyrill Fischer, Head Investor Relations
+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte. 
 
Cembra betreut über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende aus etwa 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.
 
Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cembra Money Bank AG
20 Bändliweg
8048 Zürich
Schweiz
Telefon: 044 439 8111
Internet: https://www.cembra.ch
ISIN: CH0225173167
Valorennummer: A1W65V
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 549300ZDHOETLAIVTE82
EQS News ID: 2427076

 
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2427076  03.11.2026 CET/CEST

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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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