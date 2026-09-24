Cembra Money Bank Aktie 22517316 / CH0225173167
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24.09.2026 07:00:13
Cembra plant neuen Hauptsitz in Baden
|
Cembra Money Bank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 24. September 2026 – Cembra plant, ihren Hauptsitz von Zürich Altstetten nach Baden zu verlegen. Der neue Standort bietet eine moderne, zukunftsorientierte Arbeitsumgebung, die optimal auf die Bedürfnisse der Bank und ihre strategische Weiterentwicklung abgestimmt ist. Der Umzug findet voraussichtlich im Herbst 2027 statt.
Als neuer Hauptsitz von Cembra ist der Gebäudekomplex Konnex im ehemaligen Industriequartier Baden-Nord vorgesehen. Der Standort vereint eine moderne Infrastruktur, zeitgemässe Gebäudetechnologie und einen energieeffizienten Betrieb. Das Flächen- und Nutzungskonzept ist auf heutige Arbeitsformen ausgerichtet und unterstützt Zusammenarbeit, Flexibilität und den persönlichen Austausch. Dank seiner zentralen Lage und der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr bietet Konnex attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Geschäftspartner.
Holger Laubenthal, CEO Cembra: «Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebung langfristig zu unserer Unternehmenskultur, unseren Zielen und den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden passt. Mit dem neuen Hauptsitz in Baden schaffen wir dafür optimale Voraussetzungen. Unsere Kundinnen und Kunden werden wir weiterhin über unsere fünf Hubs sowie unser Partnernetzwerk in der ganzen Schweiz bedienen.»
Über Cembra
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cembra Money Bank AG
|20 Bändliweg
|8048 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 439 8111
|Internet:
|https://www.cembra.ch
|ISIN:
|CH0225173167
|Valorennummer:
|A1W65V
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|549300ZDHOETLAIVTE82
|EQS News ID:
|2404362
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404362 24.09.2026 CET/CEST
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