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Leasingaktiven 03.11.2026 09:31:00

Cembra-Aktie legt zu: Bank baut Leasinggeschäft aus

Cembra-Aktie legt zu: Bank baut Leasinggeschäft aus

Cembra hat die Übernahme des grössten Teils von Santanders Schweizer Autofinanzierungsgeschäft wie geplant abgeschlossen.

Das teilte die Konsumkreditbank in einem Communiqué vom Dienstag mit.

Mit der Transaktion übernimmt die Bank Leasingaktiven von rund 800 Millionen Franken. Davon wurden per 2. November 2026 rund 670 Millionen Franken konsolidiert. Der restliche Teil soll 2027 folgen.

Cembra übernimmt zudem Partnerschaftsverträge mit mehreren internationalen Auto- und Motorradherstellern. Zusätzlich schloss das Finanzinstitut mit Santander eine exklusive Partnerschaft für paneuropäische Leasing- und Finanzierungsprogramme in der Schweiz.

Die Transaktion soll - wie angekündigt - den Gewinn je Aktie ab 2027 erhöhen. Die Eigenkapitalrendite soll ab 2028 um rund 25 Basispunkte steigen.

Die Cembra-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,87 Prozent auf 84,55 CHF.

awp-robot/rw

Zürich (awp)

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Cembra-Aktie: 601`801 eigene Aktien platziert

Bildquelle: Keystone
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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