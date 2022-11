Cembra-Aktie im Plus: Cembra vollzieht Übernahme von Byjuno und Intrum Finance

Das Geschäft wird ab sofort voll konsolidiert.

Der Kauf von 100 Prozent an Byjuno und ihrer Schwestergesellschaft Intrum Finance Services war Ende September kommuniziert worden. Cembra will gemäss Mitteilung vom Dienstag Byjuno nun mit der Tochtergesellschaft Swissbilling zu einem "führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen zusammenzuführen, um attraktive Angebote für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu etablieren".

Gemäss den Angaben vom September hat Cembra 60 Millionen Franken für die Übernahme bezahlt. Der Kauf sei ein weiterer Schritt zum Ausbau des Produktangebots im Bereich "Embedded Finance" und des "Buy Now, Pay Later"-Geschäfts, hiess es.

Cembra verspricht sich gemäss den damaligen Angaben von der Akquisition ab 2023 einen positiven Beitrag zum Nettoergebnis: Ohne Berücksichtigung von einmaligen Integrationskosten in der Höhe von 4 bis 5 Millionen Franken in den Jahren 2022 und 2023 dürfte ab 2023 jährlich ein zusätzlicher Reingewinn von mindestens 6 Millionen anfallen, hiess es. Und bis spätestens 2026 wolle Cembra im Geschäft mit so genannten Rechnungskauflösungen einen Reingewinn von 10 bis 20 Millionen erreichen.

An der SIX legt die Cembra-Aktie zeitweise 0,41 Prozent auf 72,90 Franken zu.

uh/rw

Zürich (awp)