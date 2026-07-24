Cembra-Aktie gewinnt: Privatplatzierung für Santander-Deal gestartet

Damit soll - wie angekündigt - der Kauf des Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts in der Schweiz der spanischen Bank Santander teilweise finanziert werden.

Die Übernahme wurde am Donnerstagmorgen angekündigt und das auf Konsumkredite spezialisierte Institut hatte bereits angekündigt, eigene Aktien in Höhe von rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals einzusetzen. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens würden nun bis zu 601'801 eigene Aktien mit einem Nennwert von je 1,00 Franken angeboten, heisst es in einer Mitteilung vom Abend. Das entspreche bis zu rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals.

Das Bookbuilding beginne unmittelbar, und die Orderbücher könnten jederzeit geschlossen werden, heisst es. Der Preis sowie die Anzahl der Aktien würden nach Abschluss bekannt gegeben. Die Abwicklung werde voraussichtlich am oder um den 28. Juli 2026 erfolgen. Cembra habe sich zu einer 90-tägigen Sperrfrist verpflichtet.

Am Morgen war im Rahmen der Halbjahreszahlen bekannt geworden, dass die Cembra Money Bank einen "wesentlichen Teil" des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander Consumer Finance übernimmt. Die Transaktion umfasst den Angaben zufolge ein Finanzierungsportfolio von rund 800 Millionen Franken sowie die beabsichtigte Übertragung von neun Partnerbeziehungen.

Der Abschluss der Transaktion wird für November 2026 erwartet. Finanziert werden soll der Kauf durch eine Kombination aus rund 680 Millionen Franken zusätzlicher Fremdfinanzierung und rund 120 Millionen Franken Eigenkapital.

Im SIX-Handel am Freitag legt die Cembra-Aktie stellenweise um 1,11 Prozent auf 90,80 Schweizer Franken zu.

ys/jb

Zürich (awp)