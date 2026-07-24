Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’264 0.3%  SPI 19’992 0.3%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’878 0.5%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 6’235 0.4%  Gold 4’049 0.0%  Bitcoin 53’504 0.7%  Dollar 0.8156 -0.1%  Öl 98.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Orell Füssli-Aktie sackt dennoch ab: Weiteres Wachstum - Margen sinken wegen Produktmix
Logitech-Aktie etwas schwächer: Hauptsitz wird von Hautemorges nach Ecublens VD verlegt
Schweiter-Aktie fester: Umsatzrückgang bei höherer Profitabilität
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
HBM Healthcare-Aktie: Starkes Auftaktquartal 2026/27
Suche...
Plus500 Depot
Übernahme 24.07.2026 09:21:00

Cembra-Aktie gewinnt: Privatplatzierung für Santander-Deal gestartet

Cembra-Aktie gewinnt: Privatplatzierung für Santander-Deal gestartet

Cembra führt eine Privatplatzierung von eigenen Aktien durch.

Damit soll - wie angekündigt - der Kauf des Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts in der Schweiz der spanischen Bank Santander teilweise finanziert werden.

Die Übernahme wurde am Donnerstagmorgen angekündigt und das auf Konsumkredite spezialisierte Institut hatte bereits angekündigt, eigene Aktien in Höhe von rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals einzusetzen. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens würden nun bis zu 601'801 eigene Aktien mit einem Nennwert von je 1,00 Franken angeboten, heisst es in einer Mitteilung vom Abend. Das entspreche bis zu rund 2,0 Prozent des Aktienkapitals.

Das Bookbuilding beginne unmittelbar, und die Orderbücher könnten jederzeit geschlossen werden, heisst es. Der Preis sowie die Anzahl der Aktien würden nach Abschluss bekannt gegeben. Die Abwicklung werde voraussichtlich am oder um den 28. Juli 2026 erfolgen. Cembra habe sich zu einer 90-tägigen Sperrfrist verpflichtet.

Am Morgen war im Rahmen der Halbjahreszahlen bekannt geworden, dass die Cembra Money Bank einen "wesentlichen Teil" des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander Consumer Finance übernimmt. Die Transaktion umfasst den Angaben zufolge ein Finanzierungsportfolio von rund 800 Millionen Franken sowie die beabsichtigte Übertragung von neun Partnerbeziehungen.

Der Abschluss der Transaktion wird für November 2026 erwartet. Finanziert werden soll der Kauf durch eine Kombination aus rund 680 Millionen Franken zusätzlicher Fremdfinanzierung und rund 120 Millionen Franken Eigenkapital.

Im SIX-Handel am Freitag legt die Cembra-Aktie stellenweise um 1,11 Prozent auf 90,80 Schweizer Franken zu.

ys/jb

Zürich (awp)

Weitere Links:

Cembra-Aktie im Minus: Neuer Standort in Lausanne zur Stärkung der Westschweiz

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:17 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
09:12 Nestlé-Zahlen belasten
05:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
23.07.26 Logo WHS Nasdaq-Schock zur Eröffnung: Absturz, V-Reversal und 100-Punkte-Kerzen!
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
23.07.26 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’783.99 19.61 STVB4U
Short 15’093.37 13.77 SK3BLU
Short 15’684.18 8.73 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’263.64 24.07.2026 09:13:35
Long 13’604.51 19.61 S6BJTU
Long 13’294.29 13.77 SPB9EU
Long 12’713.06 8.86 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
ServiceNow-Aktie dennoch schwächer: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen
Tesla-Aktie -14 Prozent: Höhere Erlöse, aber Gewinn enttäuscht
Alphabet offenbart erstmals offiziellen Wert der SpaceX-Beteiligung: So viel steckt im Musk-Konzern
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Abschlägen
Roche-Aktie springt an: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht
Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag deutlich nach
IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an