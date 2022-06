Cembra-Aktie gewinnt: Cembra und Zurich Schweiz schliessen Partnerschaft

Wer ein Fahrzeug bei einer Cembra -Partnergarage least oder finanziert, kann künftig direkt auch eine Fahrzeugversicherung bei Zurich beantragen, wie Cembra am Mittwoch mitteilte.

Die rund 4000 Partnergaragen von Cembra hätten in einer von der Bank durchgeführten Befragung angegeben, dass sie in der Kombination von Fahrzeugfinanzierung und Versicherung ein grosses Kundenbedürfnis sehen, schreibt Cembra. Während Cembra diesem Bedarf Rechnung trage, könne Zurich Schweiz mit der Partnerschaft ihre Position als Fahrzeugversicherung weiter ausbauen, heisst es in der Mitteilung. Zu finanziellen Einzelheiten der Kooperation wurden keine Angaben gemacht.

Cembra-Aktien legen im Schweizer Handel zeitweise um 0,75 Prozent auf 67,50 Franken zu.

tp/rw

Zürich (awp)