Cembra-Aktie: Bei Cembra stehen Veränderungen im Verwaltungsrat an

So stellten sich Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl, teilte Cembra am Mittwoch mit. Der Verwaltungsrat beantragt daher die Neuwahl von Alex Finn, Jörg Behrens und Marc Berg an der GV vom 21. April. Alle drei seien "anerkannte Experten, die mit den Herausforderungen der strategischen und finanziellen Unternehmenssteuerung bestens vertraut sind", wird VR-Präsident Felix Weber zitiert.

Finn ist unter anderem langjähriger Partner von PricewaterhouseCoopers UK. Behrens ist Experte für digitale Transformationen und Geschäftsmodelle sowie Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats des Beratungsunternehmens Fintegral. Berg sei ein Spezialist für digitale Finanzdienstleistungen, CEO der Free Now Group und von 2016 bis 2018 CEO DACH bei Klarna.

dm/rw

Zürich (awp)