|Privatplatzierung
|
24.07.2026 09:20:00
Cembra-Aktie: 601'801 eigene Aktien platziert
Cembra hat 601'801 eigene Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu 86,80 Franken je Aktie verkauft.
Mit dem Erlös soll der Kauf des Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts der spanischen Bank Santander in der Schweiz teilweise finanziert werden. Die Übernahme wurde am (gestrigen) Donnerstagmorgen angekündigt, das Bookbuilding für die Aktienplatzierung dann am Abend lanciert.
Die Platzierung richtete sich an professionelle und qualifizierte Investoren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
awp-robot/gab/cg
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt legt leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht kleine Gewinne. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.