Cembra-Aktie: 601'801 eigene Aktien platziert

Das platzierte Volumen entspricht rund 2 Prozent des Aktienkapitals. Die Cembra -Bank erzielte damit einen Bruttoerlös von rund 52 Millionen Franken.

Mit dem Erlös soll der Kauf des Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts der spanischen Bank Santander in der Schweiz teilweise finanziert werden. Die Übernahme wurde am (gestrigen) Donnerstagmorgen angekündigt, das Bookbuilding für die Aktienplatzierung dann am Abend lanciert.

Die Platzierung richtete sich an professionelle und qualifizierte Investoren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

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Zürich (awp)