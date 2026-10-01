Celularity stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Celularity hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Celularity einen Gewinn von -0.840 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 3.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch