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20.11.2026 06:37:00
CELON PHARMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CELON PHARMA hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 PLN gegenüber 0.070 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat CELON PHARMA 58.7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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